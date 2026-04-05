Inchieste e inchieste

All’inizio di questa settimana i giornali italiani hanno scritto degli sviluppi di un’indagine giudiziaria che riguarda l’ex sottosegretario Delmastro e i suoi rapporti con un uomo condannato per attività mafiose, Mauro Caroccia. Non è noto quando fosse stata avviata l’inchiesta, ed è quindi possibile che fosse già in corso quando il Fatto ha ospitato il primo articolo di Alberto Nerazzini che ha rivelato pubblicamente gli accordi societari tra Delmastro e Caroccia, diversamente da quanto Charlie aveva ritenuto la settimana scorsa.