In GEDI stan sospesi

Sulla vendita del gruppo GEDI – l’editore di Stampa, Repubblica, HuffPost, Radio Deejay e Radio Capital – si infittiscono gli articoli, ma è sempre tutto a livello di voci e ipotesi, senza nessun dato concreto da fonti coinvolte. Il riassunto sulle voci e sull’avanzamento presunto delle trattative è questo: a Repubblica e alle radio sarebbe interessato un gruppo greco di cui nel frattempo il quotidiano Domani ha raccontato presunti legami sauditi; all’acquisto della Stampa sarebbe interessata la società NEM, creata da un gruppo di imprenditori veneti, che ha già acquistato da GEDI un gruppo di quotidiani veneti (dove ci sono altri sommovimenti, vedi sotto); sullo HuffPost sono state pubblicate notizie di trattative con l’azienda pugliese che ha creato da poco il quotidiano L’Edicola. Nelle notizie su quest’ultimo interlocutore è stata citata anche la vendita dell’ultimo quotidiano locale rimasto a GEDI – dopo le cessioni di tutti gli altri negli anni passati – la Sentinella del Canavese di Ivrea: che però dice di avere ottenuto smentite dall’azienda (le smentite dell’azienda non hanno più grandi credibilità, dopo essere state spesso a loro volta smentite in questi anni). La redazione dello HuffPost ha pubblicato un comunicato di “stupore e rammarico” e timore di “operazioni avventuristiche”.

La redazione della Stampa ha chiesto sabato – con altrettanta preoccupazione – un incontro urgente con l’azienda.