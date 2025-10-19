In difesa

Questa newsletter, dedicata alla spiegazione del funzionamento dei mezzi di informazione e ai loro cambiamenti e prospettive, riferisce storie, fatti, tendenze che in parte riguardano i media italiani e in parte quelli internazionali, soprattutto americani: perché i secondi sono sempre di più strumenti di informazione usati anche in Italia, e perché in molti casi gli eventi che li riguardano sono utili a capire andamenti o opportunità che si applicheranno anche ai primi.

Nelle ultime settimane, però, le riflessioni, le innovazioni, le trasformazioni nelle aziende giornalistiche americane sono un po’ stagnanti: perché in quel mercato il maggior fattore di adattamento e dibattito in questi mesi è rappresentato dall’amministrazione Trump, e anche nelle discussioni e negli sviluppi sul giornalismo le sue scelte occupano quasi tutto lo spazio. Per questa ragione, lo avrete notato, Charlie sta riportando meno del consueto quello che si dice e che succede rispetto al “dannato futuro del giornalismo” negli Stati Uniti: perché è quasi tutto Trump.