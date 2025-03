In difesa del “paperboy”

Sling è un servizio americano di diffusione dei programmi televisivi via internet. Nelle scorse settimane ha diffuso uno spot pubblicitario che mostra la tradizionale scena americana – nota anche da noi per via di film e serie tv – della consegna dei giornali alle porte di casa da parte di un giovane “rider” in bicicletta. Solo che i destinatari gli restituiscono i giornali lanciati alla porta, scaraventandoglieli addosso, e dichiarando di non averne più bisogno perché si informano tramite Sling. Erik Wemple, media reporter del Washington Post, si è molto arrabbiato: “A great deal of stupidity, it turns out, fits in a 30-second spot”.