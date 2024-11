Imitare quelli bravi

Jennifer Rubin, opinionista del Washington Post, ha scritto una celebrazione di ProPublica, autorevole e ormai longevo sito famoso soprattutto per le sue inchieste giornalistiche, per i suoi reportage sul campo e per la sua natura di non profit. Secondo Rubin ProPublica è un esempio di conservazione delle priorità del giornalismo tradizionale capace di garantirsi il sostegno dei lettori attraverso un abbonamento.

A margine, è interessante – visto da qui – come il Washington Post ospiti un articolo di commento che è un elogio delle qualità di una testata concorrente e un auspicio che siano imitate.

“Posso solo sperare, per il bene della nostra democrazia, che ProPublica crei delle emulazioni e generi competizione che sproni le aziende for-profit a diventare una migliore versione di sé stesse”.