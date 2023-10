Il Tirreno ancora confuso

Il sito Prima Comunicazione ha descritto nuovi cambiamenti in corso al Tirreno, storico quotidiano di Livorno a cui l’attuale proprietà fatica a dare una visione e delle prospettive sostenibili.

“La riorganizzazione, accolta negativamente sia dal comitato di redazione che dall’assemblea dei redattori, che temono l’indebolimento delle redazioni proprio nelle aree in cui il giornale è più forte, a partire da Livorno, è stata comunicata dal direttore Luciano Tancredi il 10 ottobre scorso “a seguito della richiesta dell’editore di ridurre il numero di edizioni”, della “riduzione progressiva dei giornalisti e della cassa integrazione destinata con ogni probabilità a durare nel tempo”.

Già da tempo infatti l’editore è alle prese con un bilancio che rischia di chiudere l’anno con un pesante passivo soprattutto per quanto riguarda i conti del Tirreno. La situazione delle vendite, si legge nell’ordine di servizio, “è particolarmente complicata”. La concorrenza è “sempre più aggressiva”, e iniziative speciali come quelle rivolte alle scuole, agli stabilimenti balneari o i forum mensili non servono a compensare l’emorragia nelle edicole. “La trasmigrazione sul web nostro primario obiettivo per il futuro”, dice il direttore, “è lenta e ancora poco remunerativa””.