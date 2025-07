Il Tempo è denaro

Sul Fatto di sabato è stato pubblicato un articolo assai diffidente sul prezzo pagato dalla società Toto Holding per acquistare il 40% del quotidiano romano Il Tempo dalla società Tosinvest della famiglia Angelucci (che ne mantiene il 60% e possiede anche i quotidiani Libero e Giornale). Toto possiede interessi nelle costruzioni, nell’energia (con l’azienda Renexia, che in queste settimane ha investito molto in pubblicità sui quotidiani degli Angelucci) e nelle autostrade. L’ipotesi del Fatto è che la valutazione del Tempo sia stata esagerata e che questo possa essere in relazione con una decisione del governo favorevole a Toto (Angelucci è deputato della maggioranza), ma l’articolo stesso mostra diversi dati che contraddicono questa ipotesi.