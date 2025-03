Il sito nuovo del Fatto

Il Fatto ha rinnovato la grafica e l’impostazione del proprio sito web. Tra le altre scelte annunciate è interessante – che si tratti di fare di necessità virtù, o no – la rivendicazione di non voler personalizzare i contenuti rispetto alle esigenze degli utenti (pratica a oggi inesistente sui siti dei maggiori quotidiani): “pur avendo organizzato le notizie in aree tematiche omogenee, non abbiamo voluto dare il via alla personalizzazione della pagina in base alle esperienze di navigazione. Gli utenti, insomma, troveranno tutti la stessa home: potranno scegliere di chiudere temporaneamente le sezioni che non interessano, certo, ma abbiamo voluto evitare l’effetto “bolla” tipico dei social network, che propongono sempre più contenuti dello stesso tipo in base alla profilazione e all’esperienza dell’utente. Il Fatto si caratterizza per le sue battaglie e per le sue scelte controcorrente, sarebbe stato un controsenso favorire l’appiattimento dei contenuti sui gusti dell’utente”.