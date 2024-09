Il secolo scorsoio

Il progetto cartaceo del Post, la rivista Cose spiegate bene , è arrivato al suo undicesimo numero e continua a confermarsi una proficua fonte di ricavo accessoria, oltre che un prodotto giornalistico molto apprezzato. Il nuovo numero sul Novecento è in libreria da pochi giorni dopo essere stato acquistato in anteprima dagli abbonati del Post, ed è già il terzo numero per vendite tra tutti quelli pubblicati sinora.