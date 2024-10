Il regno di Israele

L’errore di traduzione sul sito di Ansa di questa settimana – ultimo e sicuramente non ultimo di una intensa serie – potrebbe raccontare due cose che riguardano i giornali, tutte e due interessanti. Una è il sempre più frequente ricorso a sistemi di traduzione automatica, che per quanto perfezionati avrebbero sempre bisogno di una revisione. Ma può darsi che in questo caso invece l’errore sia umano, e generato allora dal pudore un po’ anacronistico di alcune testate nel pubblicare parole più volgari, che qui ha ingannato chi non ha compreso che “king” era solo una parte della parola “fucking” e non un improbabile re.

(l’articolo è ancora online – anche su altri siti di news che lo hanno ripreso – senza correzioni quando mandiamo questa newsletter, malgrado diverse segnalazioni sui social network)