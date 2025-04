Il Papa e l’Avellino

Una storia pubblicata sui social network all’indomani della morte del Papa ha ottenuto molte curiosità, comprensibilmente: metteva in relazione gli anni della morte dei papi con quelli delle promozioni in una serie superiore della squadra di calcio di Avellino. La relazione però era molto più inesatta di come veniva indicata, e in realtà non è vero che “a ogni morte di papa” l’Avellino venga promosso, né che ogni promozione dell’Avellino sia avvenuta in una stagione in cui era morto un papa.

Molti giornali però l’hanno presa sul serio senza fare indagini o controlli, che sarebbe stato piuttosto facile, in un caso esemplare di rimozione di un passaggio decisivo dell’attività giornalistica: la verifica che le cose che si stanno copiando e pubblicando siano vere.