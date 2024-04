«Il pagamento dovrà essere sempre anticipato»

Il Corriere della Sera ha pubblicato questa settimana, come da obblighi di legge, una pagina di tariffari pubblicitari per le inserzioni legate alla campagna elettorale delle Europee sulle testate del gruppo RCS. Il testo sostiene che non siano previsti sconti, pratica altrimenti assai consueta rispetto ai prezzi di listino nelle trattative sulla pubblicità. Il costo indicato di una pagina nell’edizione nazionale del quotidiano cartaceo è di 38mila euro.

La stessa cosa ha fatto Repubblica sabato, indicando un identico prezzo per una pagina nell’edizione nazionale e tra i 12 e i 27 euro per mille visualizzazioni sui siti di Repubblica e HuffPost.