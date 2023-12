Il nuovo giro di prepensionamenti a Repubblica

Era stato anticipato nelle settimane scorse, lo ha raccontato più in dettaglio il sito Professione Reporter.

“Il Comitato di redazione de la Repubblica è stato convocato dalla proprietà, il Gruppo Gedi presieduto da John Elkann, ed è stato informato dell’intenzione di effettuare altri 46 prepensionamenti (oggi si possono fare a un’età minima di 62 anni). Gedi sostiene che Repubblica chiuderà il prossimo bilancio in rosso per 15 milioni di euro e che le uscite sono necessarie per risanarlo.

I 46 esodi sono previsti tra aprile e settembre 2024, dopo che sarà stato firmato l’accordo con il Cdr. La proprietà vuole, in quel periodo, un numero minimo di prepensionamenti di 37 giornalisti. In caso contrario promette tagli a stipendi e contratto integrativo.

Il Cdr ha convocato l’assemblea per il 15 dicembre, per discutere il Piano”.