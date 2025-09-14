Il nuovo direttore di NPR

La “radio pubblica” americana, NPR (National Public Radio), ha scelto un nuovo direttore. NPR è più esattamente un’organizzazione finanziata tra le altre cose anche da un fondo di denaro pubblico, che fornisce programmi e contenuti a un estesissimo network di stazioni radio statunitensi in maggioranza possedute da non profit o strutture pubbliche. Ed è un’istituzione molto seguita e importante nella diffusione di servizi di informazione e prodotti culturali: suo malgrado protagonista di una delle recenti ritorsioni dell’amministrazione Trump – che ne ha annullato i finanziamenti pubblici – contro i progetti di informazione ritenuti critici nei confronti del presidente. L’anno scorso c’era stata una polemica con vistose conseguenze sulle posizioni della radio accusate di eccessiva partigianeria antitrumpiana, e la radio aveva arruolato Thomas Evans per guidare una revisione dei processi contestati.

Ora Evans è diventato il nuovo editor in chief, ha 49 anni, e fino al 2024 aveva avuto per vent’anni diversi ruoli in CNN, soprattutto in sedi internazionali.