Il New York Times e l’AI di Amazon

Nelle scorse settimane c’è stato uno sviluppo delle relazioni tra aziende giornalistiche internazionali e società che si occupano di “intelligenze artificiali”: relazioni che finora si sono divise in due approcci diversi da parte dei giornali, uno di cedere i propri contenuti in cambio di preziose remunerazioni, l’altro di impedirne invece l’accesso e anche di impegnarsi in iniziative giudiziarie per ottenere condanne e risarcimenti.

Il New York Times, il giornale più importante e autorevole del mondo, si era finora impegnato nel secondo modo, forte del valore dei propri contenuti e della propria capacità di sfruttarli. Quindi ci sono stati commenti e discussioni intorno alla notizia – due settimane fa – di un accordo per dare ai servizi di intelligenza artificiale di Amazon accesso agli archivi del New York Times . Una buona sintesi delle interpretazioni prevalenti di questa scelta era contenuta nella newsletter Mediastorm di questa settimana, curata da Lelio Simi.

“Una domanda fondamentale: cosa ha spinto il New York Times a fare questo passo? Un’ipotesi è che l’accordo potrebbe rafforzare la posizione del Times in materia di copyright contro OpenAI.

Ovvero: una volta siglato dall’editore un accordo per concedere i propri contenuti ai fini di implementare l’AI a un soggetto terzo un qualsiasi altro utilizzo privo di un accordo simile “potrebbe non essere considerato un fair use” come ha fatto notare in un suo articolo Digiday.

Insomma si afferma che esiste un mercato per la licenza di contenuti editoriali per scopi di addestramento dei modelli LLM e che, quindi, le aziende tecnologiche devono muoversi dentro questo mercato se vogliono utilizzarli. E in effetti questa è ormai la strategia adottata dagli editori che, oggi, da una parte stringono accordi di licenza con alcune aziende tecnologiche e, contemporaneamente, sono in causa contro altre”.