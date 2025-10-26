Il mashup di Rolling Stone e Vibe

Si fonderanno in un’unica cosa – dai contorni non ancora esattamente definiti – due storiche riviste musicali americane, Rolling Stone e Vibe. L’annuncio circolato finora parla di “unire le forze”.

Rolling Stone è una delle testate americane più leggendarie di sempre, identificata soprattutto per il suo rapporto con la musica e con i suoi più vivaci anni Settanta e Ottanta, ma che ha ospitato a lungo anche reportage e giornalismo di attualità e politica. Nacque nel 1967 e negli ultimi decenni ha subito le crisi di quasi tutte le riviste, sia di ruolo che economiche: il suo fondatore Jann Wenner ne ha ceduto la proprietà negli ultimi anni e oggi è posseduto dal grande gruppo editoriale Penske Media (che tra le altre cose pubblica anche Variety e loHollywood Reporter). Dopo essere stato per molto tempo un quindicinale, oggi è un mensile.

Vibe fu creato nel 1993 come mensile di musica e spettacolo – con attenzioni prevalenti verso la musica nera contemporanea – dal produttore musicale Quincy Jones, in collaborazione con l’azienda editoriale del newsmagazine Time. Ha avuto successivi passaggi di proprietà negli ultimi vent’anni, chiusure e rinascite, e oggi che è diventato a sua volta di Penske Media esiste solo online.