Il lontano profumo della carta

Il Post ha raccontato la storia delle edicole di alcuni paesi del Lazio in cui i quotidiani non arrivano più.

“La società che distribuisce i giornali in tutta la provincia di Rieti, la Tirreno Press, ha deciso che dal primo aprile non rifornirà le edicole di Antrodoco e di altri 14 comuni dell’alto Lazio: da Cittaducale, alle porte di Rieti, ad Accumoli, che si trova 60 chilometri a nord-est del capoluogo. In totale le edicole che rimarranno senza giornali sono 18. La diciannovesima, a Leonessa, un comune di 2mila abitanti a quasi mille metri di altitudine, nel frattempo ha già chiuso alla fine di gennaio”.