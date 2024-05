Il giornale fatto dalla concessionaria

Il sito Professione Reporter ha riferito che ci sono state proteste da parte dell’Ordine dei giornalisti per la scelta del gruppo Caltagirone (editore del Messaggero a Roma, del Mattino a Napoli e del Gazzettino a Venezia) di affidare alla propria concessionaria di pubblicità la scelta di stagisti da formare e inserire in redazione: per l’Ordine e per alcuni giornalisti, oltre a essere illecita, la pratica indica una volontà di “ibridare” il lavoro giornalistico con approcci che diano priorità alla raccolta pubblicitaria.