Il futuro del giornalismo

Il Post replicherà ad autunno l’investimento sulla formazione di un gruppo di giovani stagisti, progetto che aveva sperimentato per la prima volta a primavera nel 2023: quest’anno in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori che assegnerà il Premio Mario Formenton come borsa di studio per la partecipazione ai due mesi di workshop.