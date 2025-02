Il figliol ribelle

Nelle redazioni americane si è parlato molto di due ricchi articoli usciti quasi simultaneamente su due importanti testate (Atlantic e New York Times) e dedicati alle contese interne alla famiglia Murdoch, che possiede una delle più grandi multinazionali editoriali del mondo: a cui appartengono tra le altre il Wall Street Journal, il New York Post, la tv Fox News, il Times di Londra, il tabloid britannico Sun, molte testate australiane, la casa editrice Harper Collins. Oltre al ruolo pubblico conseguente a queste proprietà nei media, il fondatore Rupert Murdoch e i suoi figli sono stati protagonisti negli ultimi mesi di rinnovate attenzioni per via di una contesa giudiziaria sulla proprietà delle società di famiglia (ne avevamo scritto su Charlie). Contesa che è tornata a far ricordare le similitudini tra la realtà e la serie tv Succession, che in molte occasioni è stata giudicata ispirata proprio alla famiglia Murdoch. I due lunghi articoli usciti questa settimana hanno approfondito molto la storia, e quello dell’ Atlantic ha in particolare ottenuto le versioni del figlio di Murdoch in conflitto col padre e con le posizioni dei giornali del gruppo, James.