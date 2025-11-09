Il Fatto e Scorza

Nelle scorse settimane tutti i mezzi di informazione hanno molto raccontato (ne ha parlato lateralmente anche lo scorso Charlie) il polemico e agguerrito confronto tra la trasmissione televisiva Report – con la assidua alleanza del quotidiano Il Fatto – e il Garante per la protezione dei dati personali, con la assidua alleanza della maggioranza di governo. Un aspetto della storia di questi ultimi giorni, che riguarda il giornalismo, è l’accusa di conflitto di interessi che il Fatto ha rivolto sabato a uno dei componenti del collegio del Garante, Guido Scorza: accusa effettivamente sfuggente, molto vivace nella titolazione e più cauta e confusa nell’articolo (che a un certo punto arriva a riassumere la storia raccontata con la frase “Sicuramente è tutto regolare e trasparente”). Scorza (che ebbe un blog sul Fatto) ha ribattuto nel suo podcast nel merito, contestando molto gli approcci dell’articolo e chiedendo scuse al giornale.