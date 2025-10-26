Il diritto al non oblio

L’ Internet Archive è una istituzione antica del web e di valore davvero inestimabile: è un enorme archivio online di storia trentennale, gestito da una non profit, che tra le altre cose registra e salva quantità enormi di pagine pubblicate su internet, comprese quelle dei giornali e siti di news. La sua utilità è quotidiana ed estesissima per la ricerca e l’uso di pagine – o di versioni passate di pagine – che vengono cancellate o modificate nelle loro versioni online sui siti relativi. Secondo un articolo del sito americano Nieman Lab, i costi di gestione di un impegno simile sono stati di oltre 32 milioni di dollari nel 2023, con 134 persone impiegate.

La cosa impressionante, ricorda l’articolo, è che un lavoro tanto indispensabile sia affidato a una non profit privata, con tutte le precarietà del caso. E adesso, secondo un’indagine di Nieman Lab, è successo che il numero di pagine archiviate abbia avuto negli ultimi mesi un calo enorme, confermato dai responsabili dell’Internet Archive senza spiegazioni sulle ragioni. Confermando gli allarmi sulla necessità che un simile servizio sia garantito.