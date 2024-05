Il dannato futuro dei giornali a Torino

Giovedì inizia il Salone del libro a Torino, con un ricchissimo programma che contiene anche diversi incontri molto interessanti per i lettori di questa newsletter, nella sezione curata da Francesco Costa del Post: Jill Abramson (ex direttrice del New York Times), Ben Smith (direttore di Semafor e autore di ” Traffic“), Daniele Raineri (inviato di Repubblica), e la rassegna stampa di Costa e Luca Sofri, “I giornali spiegati bene”. Dalla presentazione sulla Stampa:

“C’è anche Jill Abramson, prima donna a dirigere il “New York Times”, tra gli ospiti della sezione “Informazione”: è curata da Francesco Costa e indaga il presente e il futuro del giornalismo. Sabato 11 alle 15,45 in Sala Azzurra, Abramson racconterà i cambiamenti vissuti dal quotidiano americano, fondato nel 1851 e che lei ha diretto tra il 2011 e il 2014: è l’occasione per interrogarsi sul futuro della carta stampata.

Le altre voci coinvolte da Costa sono quelle di Daniele Raineri, inviato di guerra che parla venerdì 10 alle 15 in Sala Oro del mestiere del reporter e dei conflitti in corso, di Ben Smith, uno dei giornalisti più influenti negli Stati Uniti, fondatore di Semafor e di start-up digitali per l’informazione che, sempre venerdì 10 ma alle 18,15 in Sala Azzurra, racconta la «guerra dei clic», e di Luca Sofri, direttore del Post, che domenica 12 conduce un’edizione speciale della “Rassegna stampa live” del Post (appuntamento alle 11 in Auditorium)”.