Iervolino e Casalino

Questa settimana si è parlato su alcuni quotidiani del progetto per un nuovo giornale finanziato dal produttore cinematografico 37enne Andrea Iervolino e diretto da Rocco Casalino, ex portavoce del partito M5S e noto soprattutto per la sua partecipazione alla prima edizione del programma televisivo Grande fratello. Nei mesi scorsi i due avevano sondato delle possibili acquisizioni di testate esistenti senza risultati. Sabato Repubblica ha intervistato Iervolino.