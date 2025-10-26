Ibridi

L’inserzionista maggiore su Repubblica di giovedì era l’azienda di abbigliamento e accessori Herno, che aveva comprato diversi spazi in prima pagina e una pagina intera all’interno per promuovere l’apertura di un nuovo negozio a Roma. L’indomani Repubblica ha dedicato un articolo all’apertura del nuovo negozio Herno a Roma.

Il Corriere della Sera ha invece sempre più una sorta di giornale nel giornale costituito da un cospicuo numero di pagine dedicate alla raccolta pubblicitaria. Sabato un’intervista sull’intera pagina 33 promuoveva un profumo di Tom Ford (illustrata esplicitamente dal prodotto in questione), mentre le pagine 56 e 57 ospitavano una serie di articoli sulle sponsorizzazioni teatrali dell’azienda A2A. Delle 64 pagine complessive, altre tre erano occupate da articoli su prodotti, una dai successi dell’azienda ENI – maggiore inserzionista su quasi tutti i quotidiani –, sei dalla più trasparente promozione di iniziative del Corriere o di cui il Corriere è partner, una ai necrologi a pagamento, undici a inserzioni pubblicitarie vere e proprie. Portando a trentanove le pagine di contenuti giornalistici (a loro volta parzialmente occupate da altre pubblicità) e creando così una robusta fonte di sostenibilità pubblicitaria del quotidiano.