I soldi pubblici, meritati o no

È stata pubblicata la lista dei giornali che riceveranno la prima delle due quote di contributi pubblici assegnati ogni anno dal Dipartimento per l’editoria della Presidenza del consiglio. Le testate beneficiarie sono sempre quelle (qui sotto le prime per contributo), le discutibili motivazioni sono spiegate in questo articolo del Post.

Dolomiten 3.088.498,02 euro

Famiglia Cristiana 3.000.000,00 euro

Avvenire 2.877.518,71 euro

Libero 2.703.559,98 euro

ItaliaOggi 2.031.266,98 euro

Gazzetta del Sud 1.907.290,22 euro

Quotidiano del Sud 1.848.080,44 euro

Manifesto 1.638.950,20 euro

Corriere Romagna 1.109.178,49 euro

Cronacaqui.it (Torino Cronaca ) 1.103.650,04 euro

Foglio 1.039.757,19 euro

Gazzetta del Mezzogiorno 951.898,94 euro

Primorski dnevnik 833.334,04 euro

Editoriale Oggi (Ciociaria Oggi) 814.966,33 euro

Cittadino 712.049,40 euro