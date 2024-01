I settimanali a novembre

Questi sono i dati di diffusione comunicati per il mese di novembre 2023 dai settimanali italiani iscritti al sistema di certificazione ADS. Nella seconda colonna ci sono gli stessi dati relativi a giugno (quelli più coerenti con cui fare un confronto a distanza), e nella terza la variazione percentuale in questi cinque mesi. Sono dati di diffusione “grossolana” che comprendono anche le copie promozionali e omaggio (53mila per Sportweek, 30mila e 8mila per Donna Moderna e Panorama del gruppo editoriale del quotidiano La Verità: quasi tutte copie digitali), quelle a prezzi scontatissimi (50mila ciascuno per Sette e IoDonna ) o quelle vendute in quantità “multiple” ad aziende o istituzioni. Naturalmente alcuni settimanali beneficiano rispetto ad altri dell’essere venduti allegati a un quotidiano.

(l’immagine si ingrandisce cliccandoci sopra)