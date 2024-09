I quotidiani a giugno

Domenica prossima riferiremo i dati di diffusione dei quotidiani nel mese di luglio, che come di consueto vengono pubblicati poco più di un mese dopo. Rimandiamo quindi a questo prossimo aggiornamento, limitandoci a sintetizzare qui i dati relativi a giugno per le testate maggiori : leggermente migliori di quelli di maggio, ma più o meno con le solite perdite medie intorno al 10% rispetto a un anno prima per quanto riguarda il dato che privilegiamo abitualmente, ovvero quello che esclude le copie promozionali, quelle omaggio, quelle scontate oltre il 70% e quelle vendute in quote “multiple” ad aziende, organizzazioni e istituzioni.

Corriere della Sera -6,6%

Repubblica -12,6%

Stampa -14,5%

Sole 24 Ore -5,7%

Resto del Carlino -9,2%

Messaggero -9,9%

Nazione -7,9%

Gazzettino -5,3%