I poligrafici di Livorno restano a Livorno

L’editore del Tirreno, quotidiano di Livorno, ha rinunciato al progetto di trasferire a Sassari la sede di lavoro di 35 dipendenti inquadrati come poligrafici presso il Tirreno stesso: progetto che aveva generato proteste e polemiche il mese scorso. L’editore del Tirreno è il gruppo SAE, che possiede a Sassari il quotidiano Nuova Sardegna, tre quotidiani locali emiliani e sta concludendo l’acquisto della Provincia Pavese. L’accordo fatto con l’intermediazione del Comune di Livorno prevede una serie di interventi per la riduzione del numero dei dipendenti del loro costo. Scrive il Fatto: “Per i prossimi sei mesi saranno attivati i contratti di solidarietà. Tutti e 35 continueranno a lavorare nella sede operativa di Livorno, seppur con un orario ridotto. Inoltre, chi vorrà potrà beneficiare di un incentivo all’esodo volontario, entro il 31 gennaio 2025. Durante i prossimi sei mesi, sindacati e azienda continueranno a monitorare la situazione. Alla fine di questo periodo, valuteranno la possibilità di proseguire con i contratti di solidarietà o introdurre altri ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione”.