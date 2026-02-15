I mercanti nel tempio

Secondo un articolo del sito americano The Information, Amazon starebbe progettando la creazione di una piattaforma che faciliti la vendita di contenuti alle aziende di intelligenza artificiale da parte dei produttori di informazione online. La questione è attualissima da un paio di anni, con i siti di news divisi tra chi ritiene prezioso mantenere il possesso e l’esclusiva sull’uso della propria produzione giornalistica e chi sceglie di monetizzarla e venderla – alle società di AI interessate alla formazione dei propri software – ottenendone risorse economiche per la propria sostenibilità.