I giornali contano, per la politica

Sulla vendita del quotidiano britannico Daily Telegraph le cose si sono fermate dopo l’annuncio del governo di voler impedire per legge la vendita di aziende giornalistiche a società legate a governi stranieri, per ragioni di interesse e sicurezza nazionali. Ma intanto John Gapper del Financial Times ha pubblicato un convincente commento sulle contraddizioni e sulle ipocrisie di questa legge “ad personam” e su quanto sia il risultato di una capacità ancora forte dei giornali tradizionali di influire sulla politica tradizionale. Capacità ormai spesso scollegata dal resto della realtà o della formazione dell’opinione pubblica, ma che in questo caso ha spinto il partito conservatore britannico a preoccuparsi di poter perdere il sostegno e il controllo su una testata come il Telegraph alla vigilia di una campagna elettorale.