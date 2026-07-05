I giochi pubblici del Corriere

Tra le nuove attività a cui il Corriere della Sera si sta dedicando da qualche tempo per investire nella creazione di una “community” e di un’appartenenza da parte di lettori e lettrici, aspetti che il giornale ha in passato trascurato rispetto ad altri concorrenti, venerdì mattina è stato annunciato un evento pubblico milanese a cui possono partecipare abbonati e abbonate. Si chiama “I Giochi della sera”, ed è dedicato alla sezione enigmistica del giornale.