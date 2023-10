I dieci anni di Fumettologica

Fumettologica – sito italiano di informazione sul fumetto – ha pubblicato un articolo in cui celebra i dieci anni dalla nascita del magazine online. L’articolo è scritto dal suo fondatore Matteo Stefanelli, che ne è anche il direttore. Stefanelli ha detto a Charlie che al momento Fumettologica raggiunge ogni mese tra i 100 mila e i 150 mila lettori per un totale di circa 1 milione di pagine visualizzate. Le entrate economiche del sito si dividono in quattro categorie: le varie forme di pubblicità coprono circa il 50% dei ricavi totali, i lavori come media partner il 30%, le affiliazioni circa il 20%. La buona salute di Fumettologica ha permesso di allargare anche la redazione; nel 2013 lavoravano tre persone part time in redazione, a cui si aggiungevano un webmaster e un designer esterni, mentre attualmente la redazione è composta da cinque persone tra full time e part time, a cui si aggiungono sei collaboratori fissi e un’agenzia che affianca il lavoro per la vendita degli spazi pubblicitari e si occupa anche della tecnologia del sito. Nel 2024 Fumettologica introdurrà un programma di abbonamenti a pagamento e una o più newsletter.