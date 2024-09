I desideri di Lotito

Il Fatto ha pubblicato mercoledì una sorta di intervista col senatore di Forza Italia Claudio Lotito, presidente della squadra di calcio della Lazio: in realtà lo stesso autore dell’intervista la descrive come una conversazione improvvisata in una sala della Camera, durante la quale Lotito gli ha descritto il desiderio di comprare un quotidiano (nel senso: non all’edicola), esprimendo una sua preferenza per il Foglio , e in seconda istanza la Verità (ma il Foglio “vola più alto”).