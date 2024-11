I dati del Corriere della Sera

Nel presentare il suo rendiconto dei primi nove mesi del 2024, la società RCS che pubblica il Corriere della Sera ha annunciato che il giornale avrebbe raggiunto alla fine di settembre i 645mila abbonati: sono ufficialmente certificati 100mila abbonamenti – comprese le copie scontate e gratuite – all’edizione digitale del giornale, quindi i rimanenti dovrebbero essere abbonamenti ai contenuti del solo sito web. I risultati economici presentati dal gruppo RCS sono complessivamente positivi: l’amministratore delegato Urbano Cairo ha ricordato che da quando è diventato socio di maggioranza sono stati distribuiti ai soci 145 milioni di dividendi.

“L’EBITDA dei primi nove mesi del 2024 è positivo per 91,4 milioni in miglioramento di 9,3 milioni rispetto al pari periodo del 2023 (pari a 82,1 milioni). Tutte le aree di attività hanno registrato un miglioramento dei margini, in particolare per le aree Quotidiani Italia e Unidad Editorial il miglioramento dell’EBITDA è principalmente riconducibile alla crescita dei margini da diffusione dei prodotti digitali, oltre che alla riduzione dei costi, in 13 particolare delle materie prime (carta)”.

Il sito Professione Reporter ha preso spunto dal rendiconto per riassumere la genesi dell’enorme crescita del debito di RCS (oggi diminuito drasticamente), fino a dieci anni fa.