I contributi alle agenzie di stampa

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del governo ha aggiudicato i “lotti” della gara per i servizi che le agenzie di stampa forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In pratica si tratta dell’assegnazione di una serie di cospicui finanziamenti pubblici alle agenzie di stampa che ne fanno richiesta, in cambio di forniture giornalistiche e di informazione offerte all’istituzione da parte di quelle agenzie. Questa è la lista degli assegnatari e dei compensi.

“Agenzia ANSA all’importo annuale pari a Euro 6.358.000,00;

Agenzia ADNKRONOS all’importo annuale pari a Euro 4.949.584,00;

Agenzia AGI all’importo annuale pari a Euro 1.680.000,00;

Agenzia LaPresse all’importo annuale pari a Euro 697.500,00;

Agenzia La4News all’importo annuale pari a Euro 740.025,00;

Agenzia Askanews all’importo annuale pari a Euro 1.035.000,00;

Agenzia Il Sole 24 Ore all’importo annuale pari a Euro 640.000,00;

Agenzia COM.E all’importo annuale pari ad Euro 436.100,00;

Agenzia Infoedizioni all’importo annuale pari ad Euro 144.000,00;

Agenzia Withub all’importo annuale pari ad Euro 175.500,00;

Agenzia VISTA all’importo annuale pari ad Euro 184.300,00″.