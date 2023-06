I conti del Fatto

Il quotidiano il Riformista ha pubblicato una scettica e sommaria – sommaria per propria ammissione – analisi dei conti di SEIF, la società che pubblica il quotidiano il Fatto : secondo l’articolo i conti non sarebbero buoni e sarebbero presentati in una luce ingannevole attraverso valutazioni tutte da dimostrare. Una sarcastica conclusione dell’articolo tradisce – senza che questo renda meno credibile la ricostruzione – il risentimento del Riformista nei confronti del Fatto (e viceversa), che deriva da posizioni aggressivamente distanti dei due giornali soprattutto sul tema della Giustizia.