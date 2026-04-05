I “bundle” delle newsletter

Il sito statunitense Nieman Lab ha raccontato l’iniziativa di tre autori di newsletter giornalistiche, che hanno proposto un’offerta di “bundle” per i rispettivi abbonamenti alle newsletter: ovvero un abbonamento che iscriva alle tre diverse newsletter, con uno sconto. La proposta è interessante, perché mostra ulteriori “giornalizzazioni” delle newsletter, che in questi anni sono diventate sempre più un prodotto di informazione competitivo, per cui alcuni lettori e lettrici pagano molte iscrizioni: e anche per gli aspetti commerciali i loro autori devono fare le stesse riflessioni e gli stessi esperimenti dei siti di news.