“Hanno parlato in inglese”

Tra le frequenti promozioni delle iniziative e dichiarazioni che vedono protagonisti i propri editori, da parte delle maggiori testate quotidiane nazionali (Corriere della Sera con Urbano Cairo, Repubblica e Stampa con John Elkann, Sole 24 Ore con Emanuele Orsini), questa settimana emerge per disponibilità e celebrazione l’articolo di Repubblica sulla visita di John Elkann in Vaticano, e il suo incontro col Papa.

“Il presidente di Stellantis, accompagnato in Vaticano dalla moglie Lavinia Borromeo, ha regalato al Pontefice una Ferrari in miniatura («This is for fun», questo è per divertimento, ha detto a un Prevost sorridente) e un volante utilizzato da Charles Leclerc in una corsa di Formula1: «È un vero volante, è stato usato », ha spiegato Elkann al Papa, «è per ricordarle la sua passione per la guida».

L’udienza era tra quelle previste nell’agenda mattutina del Pontefice. Anche papa Francesco aveva accolto Elkann e famiglia per un’udienza privata a gennaio 2014 e lo aveva poi ricevuto nel maggio 2021 insieme al management di Stellantis e a giugno 2023 in occasione del Green and Blue Festival. Da ultimo, il Papa argentino lo aveva salutato all’apertura della porta santa in San Pietro per l’avvio del Giubileo della speranza, il 24 dicembre 2024. Alla morte di Bergoglio, lo scorso 21 aprile, Elkann aveva espresso il proprio cordoglio sottolineando come la sua scomparsa, avvenuta nel periodo pasquale e in pieno Giubileo, stimolasse «la preghiera e l’augurio nel ricordare e vivere con efficacia le sue eredità spirituali». Ieri il primo incontro con il nuovo Papa. Elkann e il Pontefice nato a Chicago hanno parlato in inglese”.