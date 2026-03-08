Habitués

Nel rispondere a una lettrice che aveva notato come la rubrica delle lettere di Repubblica ospiti con frequenza interventi firmati con gli stessi nomi, il curatore della rubrica Francesco Merlo ha sintetizzato alcuni dei criteri delle sue scelte di pubblicazione.

“Caro Merlo, le firme della sua posta sono spesso ripetute: Mirella Serri, Orrù, Cardinalini, Manuel Orazi, Laura Traverso, Sara Prando e qualche altro che mi sfugge. Io non mi lamento perché mi ha pubblicato spesso, ma non dovrebbe essere la palestra dei lettori, dove tutti vengono pubblicati a turno?

Giulia Acciarito — Roma

No, anche se le firme che pubblico sono tante, sino a 7 al giorno. Ricevo una trentina di mail — oggi 33 — e scelgo gli argomenti della Posta che più stimolano la Risposta. Sono tutte intelligenti anche se ripetitive e qualche volta sono articoloni. Ieri per esempio ho ricevuto una mail da Pescara: “Buona sera, sono una fedele lettrice del giornale e della sua rubrica”. E poi stampatello: “ALLEGO UNA DELIBERA DELLA ASL DI PESCARA — REGIONE ABRUZZO”. Segue la delibera con un bellicoso commento. Il testo supera tutto lo spazio di questa pagina (Concita, Michele, Paolo e io). E finisce così: “La ringrazio per l’attenzione e le chiedo di non pubblicare il mio nome”. Come si dice a Roma? “Mortacci””.