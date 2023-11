Ha stato il web

Una scelta autoassolutoria di alcuni giornali italiani rispetto alla diffusione di notizie false è spesso quella di attribuire genericamente “al web” la responsabilità di quella diffusione, anche quando il “web” sono i siti delle maggiori testate giornalistiche tradizionali. Ce n’è stato un nuovo esempio questa settimana quando una notizia falsa per cui l’azienda Dior avrebbe rimpiazzato una propria modella di padre palestinese con una israeliana dopo l’inizio della guerra e per ragioni “politiche” è stata diffusa con titolazioni tra l’allusivo e l’esplicito da alcune testate giornalistiche, e smentita da altre ma raccontata come “circolata sul web”.