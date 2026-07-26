Gridare al lupo

La notizia che un lupo avesse aggredito un bambino in Versilia è stata dichiarata falsa (all’interno di un programma tv che a sua volta la stava promuovendo come vera), dopo essere stata riportata senza evidenti indagini e verifiche – ma con abbondanza di descrizioni drammatizzanti – da molte testate nazionali e locali (Repubblica, Corriere della Sera, Tgcom24, Messaggero, Leggo, Tg5). Tra queste, il Fatto si è scusato per avere partecipato alla narrazione falsa.