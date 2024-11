Google forse fa a meno dei giornali

Il sito di scienza e tecnologia americano The Verge ha raccontato che Google ha avviato una sperimentazione nei paesi dell’Unione Europea che potrebbe generare grossi guai per i siti di news che devono buona parte del loro traffico al motore di ricerca di Google (ovvero quasi tutti). Per verificare quanto i contenuti di news siano importanti per gli utenti di Google e fornire dei dati alle istituzioni europee, Google cancellerà dai risultati delle ricerche stesse, da Google News e dall’aggregatore di news Discover gli articoli prodotti in paesi dell’Unione Europea, per un campione di utenti: l’uno per cento degli utenti in Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.

L’esperimento servirà a valutare come porsi rispetto alle crescenti richieste di compensi economici da parte dei giornali per il traffico generato dai loro contenuti su Google: finora l’azienda aveva scelto di offrire di propria iniziativa degli accordi economici alle aziende giornalistiche, ma a fronte di richieste maggiori da parte dei paesi europei potrebbe decidere di rimuovere del tutto i loro contenuti (lo aveva già fatto a scopo di trattativa in alcuni paesi, per periodi limitati). In questa direzione si è già mossa Meta con la sostanziosa riduzione della promozione dei contenuti dei giornali su Facebook.