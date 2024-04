Giornalisti in pericolo

La rivista statunitense Paste, una delle più note nel mondo tra quelle che si occupano di musica (ma anche di cultura e spettacolo in generale: da diversi anni esiste solo in versione digitale) ha spiegato di avere scelto di non firmare una recensione del nuovo disco della cantante Taylor Swift, per garantire la sicurezza dell’autore dopo le minacce ricevute a suo tempo per la recensione di un precedente disco di Swift.