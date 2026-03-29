Giambruno perde ancora

Venerdì il Manifesto ha brevemente riferito che “Andrea Giambruno perde la causa al Manifesto”.

“Lo show fuori onda trasmesso da Striscia la notizia nell’ottobre 2023 con protagonista Andrea Giambruno, allora compagno della presidente del Consiglio (e poi non più, perché per quello show Giorgia Meloni lo lasciò dando la notizia via social), costituisce fatto di «oggettiva gravità», «legittimamente criticabile» sia per «il ruolo pubblico» ricoperto da Giambruno sia «per il linguaggio e le allusioni utilizzate». Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento che Giambruno ha presentato al manifesto (così come al Corriere della Sera e al Fatto), condannando l’ex compagno della premier a pagare le spese legali ai tre quotidiani. Per la giudice di Roma, l’articolo di Alessandra Pigliaru sul manifesto costituisce libero esercizio di critica per il suo «taglio chiaramente politico culturale, con una forte impronta femminista e simbolica»”.

A differenza di altre cause per diffamazione con decisioni favorevoli al denunciante, si nota che Andrea Giambruno non sia un magistrato.