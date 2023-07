Genesis

Le notizie di sviluppi nelle sperimentazioni con le “intelligenze artificiali” si susseguono intensamente, e in buona parte non sono neanche più notizie. Su una scala maggiore, invece, il New York Times stesso ha raccontato mercoledì che il Washington Post, il Wall Street Journal e il New York Times stanno parlando con Google di un suo prodotto per “facilitare il lavoro dei giornalisti” a cui è stato dato il nome di “Genesis”: l’articolo alterna le caute promesse di Google, attente a non suggerire che il software sostituisca il lavoro giornalistico, agli scetticismi di giornalisti ed esperti.