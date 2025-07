GEDI ottiene molti soldi da Meta

L’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha stabilito il compenso che Meta (la società che possiede Facebook, Instagram e Whatsapp) dovrà pagare all’azienda giornalistica GEDI per i ricavi ottenuti grazie alla pubblicazione su Facebook dei quotidiani GEDI: Repubblica, Stampa e Secolo XIX. La cifra non è stata riferita ufficialmente, ma è indicata da diverse fonti come tra i nove e i dieci milioni di euro, cifra piuttosto cospicua. La decisione dell’Agcom si deve al mancato accordo tra le parti, che avevano fatto proposte molto lontane tra loro (l’accordo tra le parti è il percorso più frequente per definire questo che si chiama “equo compenso“). Il provvedimento non è stato unanime, una dei commissari ha votato contro (criticando i criteri piuttosto inafferrabili sulla base dei quali è stato calcolato il valore del compenso): e ci saranno ricorsi e altri interventi legali in ambito europeo e italiano prima che la questione sia chiusa in questo senso.