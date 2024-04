GEDI è tutta di Exor

Il gruppo editoriale GEDI – quello che possiede Stampa, Repubblica, HuffPost e Radio Deejay – diverrà a breve completamente di proprietà di Exor, la grande società internazionale che ne deteneva già la maggioranza delle azioni e che ha tra le sue molte proprietà soprattutto l’azienda automobilistica Stellantis (e per cui GEDI è un interesse economico molto marginale). “Esercitando un’opzione” prevista dagli accordi, Exor acquisterà le quote dei soci di minoranza (le società CIR degli eredi De Benedetti, e Mercurio di Carlo Perrone: ex editori rispettivamente di Repubblica e Secolo XIX ) entro il primo semestre del 2024.