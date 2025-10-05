GEDI e i greci, se ne parla ancora

Continuano a riaffiorare sui giornali italiani e tra le redazioni voci sulla presunta trattativa per la vendita dell’azienda editoriale GEDI, che pubblica tra le altre cose i quotidiani Repubblica e Stampa . Venerdì ne ha scritto il quotidiano ItaliaOggi, senza particolari conferme o aggiunte rispetto a quel che già era circolato.

“Tornano insistenti le voci di una prossima cessione del gruppo Gedi-Repubblica alla famiglia di armatori greci Kyriakou, con interessi in vari settori tra cui proprio quelle dei media attraverso la tv Antenna (Ant1). Secondo indiscrezioni di mercato, un accordo è dato in arrivo nelle prossime settimane, anche se non ci sono particolari scadenze temporali per chiudere il dossier. Tanto più che va definito il perimetro dell’operazione che comprende in particolare il sistema Repubblica, la Stampa e le radio (da Deejay a Capital). Ma, se le attese prevedono che il quotidiano torinese rimanga in casa Agnelli-Elkann e che Repubblica sia sulla via sicura della vendita, da confermare c’è per esempio il destino delle radio che possono interessare altri potenziali acquirenti”.