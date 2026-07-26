Fuga dalle news

Questa è l’ultima newsletter prima dell’annunciata e tradizionale pausa di agosto. Charlie torna domenica 13 settembre. Grazie a chi è qui da sei anni, ma anche da cinque, quattro, tre, eccetera; e grazie a chi aiuta la newsletter con segnalazioni e informazioni dalle redazioni e dalle aziende giornalistiche: vi auguriamo di staccare un po’ anche voi. Ciao.